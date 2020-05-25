Эксперты не ждут оттока людей из городов после пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Самоизоляция за городом стала популярной тенденцией во время пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая обстановка не спровоцирует массовый отток населения из густонаселенных городов РФ в пригороды и более отдаленные населенные пункты, уверены опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, хоть девелоперы и задумались о пересмотре стратегии развития застройки пригородных территорий, пока такие проекты не могут предоставить всей необходимой инфраструктуры для удаленной работы.

"Малые города и деревни стали перспективным способом защиты от больших скоплений людей и возможностью для горожан сменить обстановку. Естественно, многие задумались о долгосрочном пребывании в областях или пригородах, однако, считаю, это решение не будет массовым, так как там не развита рабочая инфраструктура для представителей многих профессий, востребованных в центрах", - считает урбанист Святослав Мурунов.

Спрос на загородное жилье

Как рассказала ТАСС ростовский архитектор Мария Сотникова, на юге страны во время пандемии возрос спрос на частные дома, где больше простора и меньше социальных контактов. "Удаленная работа заставила весь мир перестраивать экономику и социокультурную жизнь. Большую ценность и популярность получили частные дома и дачные участки, которые предоставляют большую свободу", - говорит эксперт.

Рост спроса отметили и во Владимироской области."В марте-апреле спрос на загородное жилье вырос на 25%. Это в первую очередь затронуло большие агломерации, причем тренд проявился как на рынке первичного, так и вторичного жилья. В основном место жительства поменяла аудитория фрилансеров и предпринимателей: людей, которые могут работать удаленно и хотят уехать из крупных мегаполисов", - сказал ТАСС генеральный директор компании "Доброград девелопмент" Владимир Ахапкин.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области интерес к покупке коттеджей и дач вырос в марте-апреле на 35% по сравнению с прошлым годом, рассказал руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов. Однако, по его словам, покупатели преследовали цель не сменить место дислокации, а вложить средства в более стабильный капитал, например недвижимость.

Если спрос на покупку недвижимости вдали от города вырос на десятки процентов, то популярность аренды увеличилась сразу в несколько раз: по данным компании "Авито" (всероссийский интернет-сервис объявлений), спрос на аренду загородной недвижимости вырос во всех регионах страны. В апреле интерес к долгосрочной аренде коттеджей вырос в 3 раза, таунхаусов - почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Слабая инфраструктура

Однако все опрошенные ТАСС эксперты уверены, что резкий всплеск спроса на загородное жилье будет временным. Пригородным зонам для активного заселения не хватает транспортной, социальной и коммерческой инфраструктуры. Осложнение экономической обстановки не будет способствовать их ускоренному развитию, считает первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, эксперт по урбанистике Антон Финогенов.

"Полагаю, большинство сфер бизнеса не останется в онлайн-формате на постоянной основе. В первую очередь уровень развития транспортной инфраструктуры не позволяет многим переехать в пригород и работать, например, удаленно, так как есть трудности в оперативном сообщении с центром, где концентрируется основная доля деловой активности, не хватает пригородам также социальной и торговой инфраструктур", - сказал он.

По мнению Финогенова, в России активно не развивалась субурбанизация, когда трудоспособное население работает в центре, но проживает в дальних и ближних пригородах. Другим весомым препятствием для массового оттока горожан может стать ограниченный доступ к медицинским услугам, полагает директор центра компетенций по развитию городской среды Региональной корпорации развития Ростовской области Александра Харченко.

"Большинство сельских жителей считает доступ к хорошим врачам одной из основных проблем. Это может послужить серьезным препятствием для значительного оттока людей их городов. Возможно, переосмысление образа и места жизнедеятельности произойдет некоторыми группами населения, например семьями с детьми, но не повсеместно", - уверена Харченко. Говоря о перспективах развития больших городов, собеседница отметила устоявшуюся потребность в услугах шаговой доступности: "Актуальна, как и прежде, концепция 15-минутного города, когда все необходимые функции и инфраструктура находятся в пешей доступности. Люди должны иметь возможность ходить пешком, ездить на велосипедах или общественном транспорте, перемещаясь безопасно", - считает эксперт.

Не ждут резкой смены предпочтений покупателей и сами девелоперы. "Я не думаю, что произойдут кардинальные изменения в загородной недвижимости, которые существенно повлияют на рынок. В городах сосредоточены рабочие места, поэтому для большинства людей сохранятся поведенческие паттерны, и они будут продолжать каждый день ездить на работу в офис, а значит в ближайшее время спрос на городскую недвижимость восстановится. Психология человека такова, что он быстро приспосабливается и забывает все плохое, что было, поэтому я уверена, что люди быстро вернутся к прежнему образу жизни", - уверен Ахапкин.

Еще один стоп-фактор, который не приведет к существенному усилению спроса на загородное жилье после пандемии - это его стоимость. По словам Ахапкина, покупка таунхауса или земельного участка с домом будет стоить минимум на 50% дороже квартиры из-за большего количества квадратных метров, коммуникаций и расходов на благоустройство. "Из этого не вырастет долгосрочная устойчивая тенденция в силу того, что загородное жилье - это в большинстве случаев второе жилье, а его могут позволить себе немногие", - констатирует руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Нужна новая модель застройки

В то же время пандемия для рынка загородной недвижимости не пройдет бесследно: она станет толчком для девелоперов, которые сейчас должны обратить внимание на возросшую потребность в строительстве новых комплексных микрорайонов и поселений с полной инфраструктурой, говорит урбанист Святослав Мурунов. "Это должны быть не обыкновенные спальные районы, там должна быть развита рабочая инфраструктура. Мы настраиваем застройщиков на активную коммуникацию с жителями, особенно креативным классом, малым бизнесом".

Мурунов уверен, что часть строительных компаний вернется к старой схеме развития территорий, но часть из них действительно начнет думать по-новому и станет катализатором комплексных проектов, пересмотрев модели своих строительных объектов. "По нашим оценкам, о смене моделей застройки задумываются около 80% компаний, прежде всего, региональных. Из них 10% могут реализовать новую модель. И в их разработке активную роль выполняет экспертное сообщество - архитекторы, урбанисты, экономисты - и объединения малого бизнеса", - подчеркивает Мурунов.

Партнер консалтинговой компании КБ Стрелка, специализирующейся на комплексных городских решениях и пространственном планировании, Алексей Муратов, отмечает, что создание пригородных проектов с полноценной инфраструктурой для жизни и работы может быть осуществимо только при участии господдержки. "Это возможно при условии государственной поддержки частного жилищного строительства, причем необязательно на природе. Районы индивидуального жилищного строительства есть даже в густонаселенных городах: Воронеже, Самаре, Уфе. Есть и малые исторические города, которые при правильном отношении можно превратить в приятные места для жизни", - говорит Муратов.