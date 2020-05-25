Решетников поддержал позицию о неприемлемости призывов раздавать деньги из ФНБ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции ЛДПР поддержал позицию о неприемлемости призывов раздать все деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в сообщении министерства.

"[Министр экономического развития] Максим Решетников также согласился с позицией о неприемлемости призывов "раздать все деньги" из ФНБ и важности долгосрочного планирования", - говорится в сообщении.

"Мы существенным образом смягчили фискальную политику. В этом году дефицит консолидированного бюджета (с учетом всех мер) может превысить 8%. С учетом того, что в прошлом году у нас был профицит 1,8%, мы на 10% смягчили свою фискальную политику", - отметил министр, слова которого передает пресс-служба.

По его словам, сейчас федеральный бюджет является "якорем, который поддерживает экономику".

"Мы с вами точно должны понимать, что кризис в 2020 году, к сожалению, не закончится. Нельзя сказать, что в сентябре все станет также как в январе-феврале. Нам потребуется время на восстановление экономики. Поэтому нам потребуются ресурсы, в том числе и на следующий год. Мы поддерживаем осторожный и взвешенный подход", - подчеркнул глава Минэкономразвития.