Власти Казани направят 10 млн рублей на гранты для самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Самозанятые жители Казани смогут получить гранты от мэрии в размере до 100 тысяч рублей на приобретение оборудования, комплектующих или обучения. В общей сложности власти города направят на поддержку самозанятых 10 млн рублей, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба мэрии.

"В Казани 1 июня стартует конкурс для самозанятых казанцев. По его итогам 100 самозанятых получат грант до 100 тыс. рублей. Эта сумма может быть направлена на покупку оборудования и техники, обучение, приобретение программных средств, комплектующих и сырья, необходимых для производства продукции и прочее. Общий объем выделяемых средств на поддержку самозанятых, составляет 10 млн рублей. Механизм грантовой поддержки самозанятых был разработан по поручению мэра Казани Ильсура Метшина", - говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, Казань стала первым муниципалитетом в России, оказывающим финансовую поддержку самозанятым в таком виде. Заявку на получение гранта могут подать все самозанятые, которые применяют этот налоговый режим не менее трех месяцев и зарегистрированные в качестве самозанятых до 1 февраля 2020 года. Конкурс будет проходит в два этапа, вид деятельности не имеет значения.

"В 2019 году мы начали в Казани работу по поддержке и развитию самозанятых. Сегодня они превратились в самостоятельный сектор городской экономики, в котором работают более 21 тыс. казанцев. Мы находимся с самозанятыми в постоянном диалоге, проводим встречи, и этот грант станет для них поддержкой. Мы и дальше будем системно работать с самозанятыми, сделаем все возможное, чтобы их бизнес развивался", - сказал Метшин, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, в Казани зарегистрированы и работают более 21,3 тысяч самозанятых.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. На данный момент число зарегистрированных в РФ самозанятых превысило 650 тысяч.