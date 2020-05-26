Поддержка большого бизнеса. Как регионы помогают корпорациям в условиях пандемии

ТАСС, 26 мая. Налоговые и арендные льготы, поддержка инвестпроектов, специальные ставки по кредитам - все это, по мнению опрошенных ТАСС представителей региональной власти, поможет нивелировать кризисные утраты. В то же время и бизнес не остается в стороне, выделяя средства на борьбу с пандемией в регионах присутствия.

Льготные кредиты для бизнеса

Многие регионы активно пользуются такими рычагами, как льготные займы и кредиты, снижение стоимости аренды - пакеты мер приняты на региональном уровне. Отсрочки арендных платежей за недвижимость и земельные участки, находящиеся в госсобственности, предлагаются в Крыму, Свердловской и Новосибирской областях. В Ханты-Мансийском автономном округе бизнес, создающий средства индивидуальной защиты, проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, пищевой промышленности, индустриальные и технопарки, могут претендовать на займы от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от одного года до 10 лет. В Кировской области государственный фонд развития промышленности региона сопровождает заявителя в получении федерального займа Фонда развития промышленности.

"На сегодняшний день сформирован портфель заявок на общую сумму более 4 млрд рублей, из них средства фондов составляют свыше 2,8 млрд рублей", - рассказала ТАСС и. о. министра промышленной политики Кировской области Евгения Королева.

Для поддержки промышленности рассматривается возможность докапитализации крымского регионального фонда развития промышленности для льготных займов системообразующим промышленным предприятиям и организациям. Председатель крымского отделения Российского союза работодателей, директор одного из крупнейших в регионе заводов "Фиолент" Александр Баталин рассказал ТАСС, что правительство республики выделило 270 млн рублей для фонда поддержки промышленности Крыма.

"Мы попадаем в категорию больших предприятий и можем получить кредит 25 млн рублей в первый год под 3%, во второй - под 5%. Нами уже подготовлены документы, экспертная группа их изучает, и думаю, что уже в конце следующей недели мы получим эту поддержку", - сказал Баталин. Он добавил, что завод направил в Минфин Крыма документы на частичную компенсацию процентной ставки в крымских банках.

В Омской области для отдельных категорий бизнеса снижен налог на имущество за 2020 год до 1,1%. В Башкирии поддержат предприятия торговли и гостиницы, пострадавшие от пандемии коронавируса, при условии снижения ими платы за аренду для малого и среднего бизнеса на 30%. "В пакет антикризисных мер включается освобождение их от уплаты налога на имущество организаций, земельного налога и распространяется снижение ставки УСН, аренды земли", - сказал вице-премьер правительства республики Рустам Муратов.

Во многих регионах крупные предприятия могут воспользоваться мерами поддержки, которые ранее были рассчитаны только на малый и средний бизнес. По такому пути пошли, например, в Калининградской области. "Крупные компании региона могут воспользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными для малого и среднего бизнеса, за исключением тех субсидий, которые предназначены для микробизнеса", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. В частности, предприятиям доступны кредитные ставки от 0,1% и отсрочка налоговых платежей.

Ставка на инвестпроекты

На общем фоне выделяется Красноярский край, где принят ряд косвенных мер поддержки большого бизнеса. Так, регион взял на себя обязательство своевременной оплаты за потребленные ресурсы со стороны бюджетных организаций. По словам главы кабинета министров региона Юрия Лапшина, это необходимо, так как от ресурсоснабжающих предприятий зависит подготовка к зиме.

"Крупным предприятиям прямых мер [поддержки] мы не предусматриваем. Все-таки крупные предприятия, а это вертикально интегрированные, часто федеральные холдинги, а то и транснациональные компании, имеют запас прочности побольше, чем у малого и среднего бизнеса. Однако мы думаем о том, что будет завтра, и для нас важна реализация инвестиционных планов крупных компаний", - сказал ТАСС Лапшин, добавив, что в Заксобрании в конце апреля в первом чтении принят законопроект о региональных инвестпроектах, предусматривающий ряд вспомогательных мер.

Ставку на инвестпроекты делает и Волгоградская область, здесь крупный бизнес может воспользоваться льготным финансированием проектов под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от 5 до 100 млн рублей, которое предоставляется Фондом развития промышленности. "Инвестору, реализующему проект на территории Волгоградской области в одном из приоритетных направлений инвестиционного развития, предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество организаций и пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций", - рассказали ТАСС в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

В Удмуртии, по словам главы региона Александра Бречалова, власти осуществляют мониторинг ситуации в компаниях, который включает в себя сверку по нескольким параметрам: оценка основных технических и финансово-экономических показателей, оценка рисков, предложения по устранению рисков. Власти при этом будут отстаивать интересы компаний на глобальных рынках, на федеральном уровне, не исключена и финансовая помощь, если она понадобится.

Особенности Дальнего Востока

В регионах Дальнего Востока особое внимание уделяют поддержке местных авиакомпаний и предприятий, которые организуют перевозки граждан. Так, авиакомпании "Якутия" получила займ в размере 448,3 млн рублей из фонда стабилизации финансового положения и развития предприятий в Республике Саха (Якутия). Регион поможет авиакомпании в устранении кассового разрыва и ходатайствует перед Минтрансом РФ об отсрочке лизинговых платежей.

В Бурятии организации, занимающиеся регулярными перевозками пассажиров и багажа, получат субсидии на возмещение части затрат, понесенных в апреле. Власти Камчатки поддержали туротрасль региона авансированием социальных туров, а также возместили часть расходов на коммунальные и арендные платежи.

Власти Приморья в апреле оказали финансовую поддержку нескольким предприятиям в моногородах. Так, 300 млн рублей из регионального бюджета выделили АО "ГМК "Дальполиметалл" на оплату электроэнергии, еще 500 млн рублей планируется выделить Дальнегорскому химическому комбинату "БОР" на поддержание производства, которое является одним из наиболее энергоемких в регионе.

Корпоративная помощь

В свою очередь многие корпорации сами взяли на себя часть ответственности в борьбе с пандемией и активно помогают регионам, где осуществляют деятельность. В основном помощь сводится к закупке средств индивидуальной защиты и специального оборудования и медикаментов. Так, по данным пресс-службы компании, ПАО "Норникель" выделило на борьбу с пандемией 10,5 млрд рублей. Средства идут на приобретение медицинского оборудования, медикаментов и СИЗ для учреждений здравоохранения, а также на поддержку работников предприятий компании и жителей регионов присутствия (Красноярский край, Забайкальский край, Мурманская область). Компания "Сибцатрацит" (производитель антрацитового угля в Новосибирской области) вложила около 50 млн рублей в возведение под Новосибирском мобильного госпиталя, оснащенного аппаратами ИВЛ и электрокардиографами. Аналогичный госпиталь строится в городе Мыски на Кузбассе.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с крупными компаниями, работающими в макрорегионе, перечислил 300 млн рублей пяти наиболее нуждающимся регионам ДФО на приобретение оборудования для больниц. Еще на 650 млн рублей ФРДВ закупает и передает на Дальний Восток средства индивидуальной защиты. К программе присоединились уже более 20 компаний, в том числе ВЭБ.РФ, "Полюс", "Евраз", "Русгидро", "Колмар".

Не остаются в стороне и крупные автопроизводители. Например, волонтеры "Группы ГАЗ" по инициативе рабочих советов компании передали социальным учреждениям Нижнего Новгорода и Ярославля около 500 тыс. защитных масок. Российский автомобильный холдинг "Автотор", который первым в РФ начал производство автомобилей иностранных брендов в Калининграде в 1994 году, в марте выделил 30 млн рублей в бюджет Калининградской области на борьбу с пандемией.