Налог на профессиональный доход вводится на Камчатке для самозанятых граждан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Закон о новом налоговом специальном режиме - налоге на профессиональный доход, позволяющий самозанятым гражданам вести деятельность в необременительном режиме, принят на Камчатке во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого парламента.

"Закон о введении нового налогового режима принят во вторник на 39-й сессии заксобрания Камчатского края. С 1 июля 2020 года на Камчатке начинает применяться налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, не имеющих наемных работников. Переход на этот режим добровольный. Те, кто его выберет, не будут платить никаких других налогов", - сообщили ТАСС в краевом парламенте.

Отмечается, что что тем, кто выберет новый налог, не нужно будет предоставлять декларацию о доходах, покупать электронную кассу, уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Для самозанятых, которые намерены предоставлять работы и услуги физическим лицам, законом предусмотрена налоговая ставка в размере 4% от дохода, а тем, кто будет выполнять услуги и работы юридическим лицам - 6%. Причем эти ставки будут неизменны в течение 10 лет.