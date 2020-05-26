РЖД продлили временный график "Сапсанов" до 23 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД продлили временный график курсирования поездов "Сапсан" до 23 июня, количество рейсов при этом увеличится вдвое, говорится в сообщении холдинга.

С 29 мая по 23 июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 8 пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе одна пара - на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Учитывая традиционно высокий спрос на поездки в праздничные даты, в период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов).