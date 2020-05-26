Количество онлайн-операций в Сбербанке в СКФО в I квартале 2020 года выросло на 30%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Количество бесконтактных операций в Сбербанке на Северном Кавказе в первом квартале 2020 года выросло на 30%, на столько же снизился оборот наличных через банкоматы, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"В первом квартале этого года на 30% выросло количества трансакций в "Сбербанк Онлайн" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года <…> Наибольший рост заметен в Чечне (65%), Ингушетии (60%), Дагестане (47%) <…> Банк фиксирует снижение на 30% наличного оборота как по снятию наличных денежных средств в банкоматах, так и взносу", - сообщили в пресс-службе, добавив, что банк настоятельно рекомендует отдавать предпочтение дистанционным сервисам в период пандемии коронавирусной инфекции.

По данным банка, в период нерабочих дней в апреле доля вкладов, оформляемый онлайн, составила 46%, что на 13% больше, чем в первом квартале. "Уровень оформления потребительских кредитов через онлайн-сервисы в апреле достиг 83%, что на 21% выше, чем в первом квартале 2020 года", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что с 1 марта до 31 мая Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. На Северном Кавказе и в южных регионах обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка (Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея) этой возможностью смогли воспользоваться около 35 тыс. клиентов.