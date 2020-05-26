Средне-Невский судостроительный завод в июле заложит пассажирский теплоход для ГТЛК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в июле заложит первое пассажирское судно класса "река-море" для Государственной транспортной лизинговой компании. На заводе начались работы по резке металла для строительства судна проекта А45-90.2, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Закладка пассажирского теплохода ожидается в июле 2020 года. Работы выполняются в рамках ранее заключенного контракта между АО "СНСЗ" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на строительство двух пассажирских судов класса "река-море". Построенные СНСЗ суда будут работать на социально значимом маршруте "Красноярск - Дудинка - Красноярск" на реке Енисей", - говорится в сообщении.

Теплоход проекта А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой. Суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах. Пассажирские суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5 тыс. км.

Средне-Невский судостроительный завод строит корабли различного назначения: противоминные, патрульные, ракетные катера (корветы), рабочие и пассажирские суда.