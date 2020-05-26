ЦБ считает удовлетворительными итоги стресс-тестирования крупнейших банков России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ЦБ провел стресс-тестирование крупнейших российских банков и считает его результаты вполне удовлетворительными, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Банк России провел недавно, по состоянию на 1 апреля 2020 года, стресс-тестирование банковского сектора на [экономическую] устойчивость. Причем для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе. Результаты этой строгой, максимально приближенной к реальности проверки банков на стрессоустойчивость оказались вполне удовлетворительными", - сказал Тулин.

По его словам, сейчас банки могут без нарушения нормативов единовременно признать потери до 10% от нынешней стоимости кредитного портфеля. В кризис 2008-2009 годов банки накопительным итогом признали убытки до 6% стоимости кредитного портфеля, по итогам кризиса 2014-2015 годов - до 5%.

Потенциал банков для роста кредитования сейчас составляет около 20 млн рублей, если допустить, что банки вообще не понесут потери вследствие кризиса кредитного риска. Если этот потенциал будет реализован, то банки нарастили бы активы, взвешенные по риску, на 22% по сравнению с текущим уровнем, считает первый зампред ЦБ.

При этом он отметил, что в реальной жизни банки признают потери не единовременно, а постепенно, в течение определенного времени - например, нескольких лет, и регулятор позволяет им это делать, и банки сохраняют потенциал для расширения кредитования.

"Важно то, что мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны каждого из банков, всех без исключения банков. Понимаем, при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий" - сказал Тулин.

Он добавил, что российские банки, по расчетам ЦБ, способны принять на себя шок в два раза сильнее, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.

"Наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить и абсорбировать потери в связи с возможным ухудшением качества кредитного портфеля и признанием его обесценения, признанием потерь по этому кредитному портфелю, и потерять накопительным итогом единовременно, скажем, даже до 10% убытков по этому кредитному портфелю. Это много. То есть шок в два раза более сильный, чем шок 2008 и 2014 годов", - сказал он.

Тулин уточнил, что речь идет не об утрате капитала, поскольку российские банки способны принять этот шок без нарушения нормативов и остаться в рамках действующего регулирования.

Уход слабых банков

Возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных последствий для российской финансовой системы, заявил первый зампредседателя Банка России.

"Важно то, что мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны каждого из банков, всех без исключения банков. Понимаем, при каких обстоятельствах какие проблемы у них могут возникнуть, у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий" - сказал он.

Тулин пояснил, что банки признают потери не единовременно, а постепенно, в течение определенного времени - например, нескольких лет, и регулятор позволяет им это делать. При этом банки сохраняют потенциал для расширения кредитования.