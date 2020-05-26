Мишустин отметил вклад предпринимателей в развитие экономики и благополучие граждан

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Этот праздник отмечают те, кто привык полагаться на собственные силы и не боится рисковать, чтобы двигаться вперед, к новым вершинам. Кто не просто постоянно стремится к увеличению прибыли, но и созидает, создает новые высокотехнологичные производства, инвестирует в инновационные технологии, реализует социальные проекты", - отмечается в телеграмме.

По словам главы правительства, предпринимательство - "огромный труд, связанный с постоянным напряжением и концентрацией". "Он требует невероятной энергии и настойчивости, умения мыслить стратегически, досконально разбираться в деталях своего дела и всегда быть на связи. Этими качествами в полной мере обладаете вы, руководители крупнейших холдингов и небольших компаний. От вас в том числе зависят комфорт и благополучие миллионов людей, развитие экономики страны, решение масштабных задач, стоящих перед государством", - добавил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что правительство "активно работает над мерами поддержки, в первую очередь малого и среднего бизнеса, предоставляет субсидии и налоговые льготы". "Это позволит сохранить рабочие места, а самим бизнесменам - и дальше наполнять рынок качественными товарами и услугами. И эта деятельность обязательно будет продолжена", - отметил он.

День российского предпринимательства отмечается ежегодно 26 мая с 2008 года в соответствии с указом президента РФ от 18 октября 2007 года.