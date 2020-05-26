В кабмине рекомендовали уточнить ключевые положения законопроекта об агротуризме

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Законопроект о введении такого понятия, как сельский туризм (агротуризм), нуждается в ряде уточнений, в том числе касающихся средств размещения любителей такого отдыха. Об этом говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном комиссией кабмина по законопроектной деятельности (есть в распоряжении ТАСС).

"Введение в федеральной закон нового термина, характеризующего специальный вид туризма, предполагает дальнейшее его использование в федеральном законе в связи с установлением особенностей регулирования, исходя из характера цели такого вида туризма. Однако законопроектом предусматривается лишь введение термина "сельский туризм (агротуризм)" и его определение. При этом установление каких-либо особенностей регулирования указанного вида туризма не предусматривается", - говорится в проекте отзыва. Кроме того, в комиссии рекомендуют дополнить само понятие "сельский туризм", уточнив, что под этим понимается "посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг".

Авторам также предложено установить, что средства размещения, используемые при организации сельского туризма, не относятся к гостиницам. Помимо этого, убеждены в кабмине, правительство должно быть наделено полномочиями по установлению требований к местам размещения любителей агротуризма.

В связи с этим, согласно проекту отзыва, правительство РФ "поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний". При этом государственно-правовое управление президента РФ в июне 2019 года дало отрицательный отзыв.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 апреля 2019 года. Его авторами выступили группа депутатов и членов Совета Федерации, включая двух первых замруководителя фракции "Единая Россия" Виктора Кидяева и Андрея Исаева.