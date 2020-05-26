Оборонное предприятие в Дагестане начнет серийное производство бытовых бактерицидных ламп

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Дагестанский "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ"), выпускающий продукцию оборонно-промышленного назначения, готов приступить к серийному выпуску бактерицидных ламп, которые могут использоваться как в медицинских учреждениях, так и в жилых помещениях, сообщил ТАСС генеральный директор предприятий Ибрагим Ахматов во вторник.

"Ранее мы изготавливали опытные образцы бактерицидных ламп, в массовом производстве необходимости не было. Сейчас [в связи с пандемией коронавируса] есть возможность предложить эту продукцию. Эти лампы способны уничтожать бактерии, их можно использовать в обычных жилых помещениях. <…> Сейчас мы готовы начать серийный выпуск", - сказал Ахматов.

По его словам, выпуск новой продукции организован на мощностях по производству энергосберегающих светильников. В настоящее время выпущено около 1 тыс. бактерицидных ламп.

"Пока больших объемов нет, сейчас выходим на рынок. Думаю, что сначала раздадим по одной лампе своим сотрудникам, чтобы они использовали их у себя. <…> В дальнейшем объемы производства будут зависеть от количества заказов. У нас есть целая линия для производства таких ламп, потребности республики готовы обеспечить", - пояснил Ахматов.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основано в 1962 году, занимается разработкой и производством авиационной техники в основном для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для ПАО "Камаз", а также выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В настоящее время завод выпускает около 500 наименований различных изделий. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии".