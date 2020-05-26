Источник: Новак обсудит с нефтяниками выполнение сделки ОПЕК+

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в формате видеоконференции встретится с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить выполнение сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями проведения встречи.

"Да, сегодня встреча состоится. Обсудят в том числе выполнение ОПЕК+", - сказал он. Другой источник добавил, что встреча состоится в удаленном формате.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/ с. Сделка вступила в силу 1 мая.

По договоренностям России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен газовый конденсат, только нефть. Но отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.