Проведение первого после эпидемии автосалона в Хайкоу поможет оживить экономику города

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Проведение 17-го Хайнаньского международного автосалона в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань), который стал первым крупным мероприятием в провинции Хайнань после эпидемии коронавируса, придаст импульс для оживления экономики региона, особенно сферы услуг. Об этом заявил глава управления коммерции Хайкоу Цай Цяо.

Международный автосалон прошел с 21 по 24 мая. Участие в экспозиции, расположенной на площади порядка 50 тыс. кв. м, приняли около 100 автомобильных брендов, среди которых Audi , BMW, Infinity, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche и другие. За четыре дня автосалон посетили более 150 тыс. человек.

"Восстановление выставочной отрасли придаст импульс возобновлению нормальной работы экономики [Хайкоу] и будет способствовать восстановлению цепочек поставок", - приводит слова Цай Цяо сайт управления коммерции города. "Проведение выставки можно сравнить с принятием сильного сердечного лекарства - оно придаст жизненный импульс для развития экономики Хайкоу, особенно сферы услуг города", - указал он.

В сообщении ведомства отмечается, что успешное проведение автосалона стало своеобразным ориентиром для восстановления конгрессно-выставочной индустрии провинции Хайнань. Опыт этого мероприятия, указывается в документе, позволит изучить особенности безопасного проведения ориентированной на потребителя выставки в условиях строгих ограничений борьбы с эпидемией.

В докладе подчеркивается, что проведение автосалона в значительной степени активизировало сферу общественного питания города, индустрию гостиничного бизнеса, транспортную отрасль, сферу логистики и другие, связанные с организацией выставки направления, а также позволило повысить доверие к местному рынку.

Как сообщил ранее организационный комитет, общий объем сделок, заключенных в ходе автосалона, достиг 1,5 млрд юаней (около $200 млн).

"Зеленые" авто

В заявлении управления указывается, что в рамках автосалона были также представлены 10 новых моделей автомобилей на новых источниках энергии (электричестве, гибридном топливе и водороде - прим. ТАСС), использование которых активно продвигают власти Хайнаня. Согласно правительственному плану, к 2030 году на острове будут полностью прекращены продажи автомобилей на углеводородном топливе, в настоящее время администрация провинции решает вопрос создания развитой сети станций зарядки. Ежегодно в Хайкоу также проводится Хайнаньская выставка автомобилей на альтернативных источниках энергии - в прошлом году в ней приняли участие более 100 компаний, число посетителей превысило 35 тыс. человек.

Хайнаньский международный автосалон проводится с 2004 года. В этом году на фоне пандемии организаторы приняли особые меры предосторожности: продажа билетов осуществлялась только при предъявлении удостоверяющего личность документа, все участники и посетители обязаны были иметь "электронный код здоровья", носить маски и проходить процедуру проверки температуры тела на входе.