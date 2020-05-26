Единороссы предлагают снизить до 15% максимально допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" подготовила и направила в правительство свои предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов граждан, в том числе по сокращению максимально допустимой доли расходов граждан на услуги ЖКХ и увеличению периода выплаты пособия по безработице. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" подготовила и направила в правительство свои предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Главное, что их объединяет - забота о людях, их поддержка и благополучие. <...> Мы считаем, что сейчас нужно снижать нагрузку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для этого предлагаем сократить с 22% до 15% максимально допустимую долю собственных расходов граждан на услуги ЖКХ в доходе семьи", - сказал Турчак, слова которого приводятся на официальном сайте партии.

По словам Турчака, рабочая группа предлагает увеличить минимальный период выплаты пособия по безработице с трех до шести месяцев, а также выплачивать его самозанятым и индивидуальным предпринимателям, оставшимся без заработка.

"Еще одно направление - повышение зарплат учителей и врачей за счет внедрения единых подходов к установлению окладов и различного рода выплат, а также их доли в зарплате. В партии, помимо прочего, считают необходимым внедрить систему ранней профориентации для подготовки профессиональных кадров, поддержку нуждающихся студентов, в том числе в последующем трудоустройстве", - отметил политик.

Турчак заявил, что после утверждения главой государства общенационального плана партия обеспечит его законодательное воплощение на федеральном и региональном уровнях, а также примет непосредственное участие в реализации мероприятий плана в регионах.