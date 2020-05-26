В Северной Осетии введут налоговые льготы на имущество организаций

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Льготы на имущество организаций в связи с режимом самоизоляции будут введены в Северной Осетии. Об этом было заявлено на онлайн-заседании правительства республики.

"Разработка данного проекта закона обусловлена необходимостью предоставления в 2020 году налоговых льгот по налогу на имущество организаций в размере 75% от налоговых ставок в отношении отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал на заседании правительства министр экономического развития Казбек Томаев.

Кроме того, льготы в размере 75% налоговых ставок в 2020 году полагаются торговым центрам, предоставляющим льготы по арендной плате арендаторам в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Разработка законопроекта была обусловлена необходимостью реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденных указом главы региона.