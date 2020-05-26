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ФАС продлила период оплаты штрафов за нарушение антимонопольного законодательства

Должностные лица должны предоставить рассрочку на 3 месяца по оплате штрафа вне зависимости от наличия или отсутствия ходатайства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 30 июня период действия рассрочки для оплаты административных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства сроком на 3 месяца, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с поэтапным прекращением ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, Федеральная антимонопольная служба продлевает до 30 июня 2020 года включительно действие поручения руководителя ФАС России в части предоставления рассрочки исполнения постановлений о привлечении юридических лиц к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Согласно поручению, должностные лица антимонопольных органов, которые вынесли постановления о привлечении к административной ответственности, должны предоставить рассрочку на 3 месяца по оплате штрафа вне зависимости от наличия или отсутствия ходатайства, поясняют в ФАС.

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