В регионах подтопленными остаются 14 мостов и 13 автодорог

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В российских регионах подтопленными остаются 14 низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе совещания у президента Владимира Путина.

"На сегодняшний момент остаются подтопленными участки 14 низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог, в том числе две из них на территории Республики Коми", - сказал министр.

По данным на конец апреля, которые были озвучены Дитрихом на прошлом совещании, подтопленными были 25 низководных мостов и 14 участков дорог.

В 2020 году Минтранс рассчитывает направить 1,7 млрд рублей на восстановление мостов и дорог после паводков.

По словам Дитриха, Приморский край получит 137 млн рублей, которые должны полностью закрыть потребности региона на восстановление после паводка 2019 года. Хабаровскому краю будет выделено 356 млн рублей, то есть полный объем средств на восстановление за прошлый год. Амурская область, "в которой объемы средств для поддержки были наиболее велики", получит 912,5 млн рублей, которые также должны полностью закрыть потребности на восстановление за 2018 и половину 2019 года. Еврейская автономная область получит 190 млн рублей на восстановление по итогам 2019 года.

Кроме того, Минфин согласовал выделение дополнительных 102 млн рублей Иркутской области, добавил министр. "Сейчас достаточно хороший темп: на 20 мая 78% региональных дорог в Иркутской области восстановлено, 13 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 37% автомобильных дорог местного значения", - отметил Дитрих, уточнив, что ранее региону на эти цели было выделено 500 млн рублей.