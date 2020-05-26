Gascade начала поставки газа по "Ямал - Европе" в реверсном направлении

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" с 12:00 (по европейскому времени) вторника осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе газотранспортной компании ФРГ Gascade.

"Поставки газа по системе выполняются в соответствии с текущими заявками, которые мы получаем для пункта Мальнов (на польско-германской границе - прим. ТАСС). Наша газотранспортная система активна, и поставки возможны в полном объеме", - сообщили в Gascade.

"Согласно заявкам, потоки газа изменили свое направления между 7:00 и 12:00 после консультаций операторов ГТС. С 12:00 поток газа идет из Германии в Польшу", - добавили в компании. По данным Gascade, объем поставок с 13:00 - 16:00 составлял в среднем 2,2 млн кВт·ч (208 тыс. куб. м в час).

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польским оператором ГТС - Gaz System.

В последние дни транзит российского газа по трубе постепенно снижался, и с 8:00 - 11:00 вторника объем поставок газа в пункте Мальнов на польско-германской границе был сведен к нулю. Об этом свидетельствовали данные компании Gascade.

Позже "Газпром" сообщил, что продолжает использовать газопровод "Ямал - Европа" для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту.

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.