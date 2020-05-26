Минтранс разработал рекомендации по санитарной безопасности для автомобильного транспорта

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Минтранс разработал и согласовал с Роспотребнадзором методические рекомендации по санитарной безопасности автомобильного и городского общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства.

Так, Минтранс рекомендовал водителям изменять температуру перед началом рабочей смены, а также носить маски, перчатки и регулярно использовать антисептические средства. Кроме того, необходимо проводить профилактическую дезинфекцию транспортного средства.

Пассажирам также рекомендовано пользоваться масками и перчатками, а персоналу следует измерять гражданам температуру. В салоне все должны размещаться с соблюдением социальной дистанции, а зона между водителями и пассажирами при возможности должна быть разграничена. Более того, водителю стоит обращать внимание на "состояние здоровья пассажиров при посадке в транспортное средство".

В свою очередь на автовокзалах рекомендовано наносить социальную разметку у всех билетных касс, мест для сидения, вендинговых аппаратов и торговых павильонов. Также важно разместить в свободном доступе кожные антисептики в кассовых залах, залах ожидания, туалетах, а также на входе и выходе в автовокзал или автостанцию. "Минимизация продажи билетов за наличный расчет, в том числе отказ от продажи билетов в салоне транспортного средства, если оно оборудовано системой автоматизированной оплаты проезда", - отмечается в перечне методических рекомендаций.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.