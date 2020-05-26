В Белом доме улучшили прогноз состояния экономики США в третьем и четвертом кварталах

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Состояние американской экономики упрочится в третьем и четвертом кварталах текущего года. С таким прогнозом выступил во вторник в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы увидим очень мощные третий и четвертый квартал", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах оживления экономики США по мере постепенной отмены санитарно-эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии. "Последние данные говорят в пользу того, что все идет к этому", - добавил Кадлоу на вопрос, скорректировал ли он в пользу улучшения свои прежние прогнозы, озвученные неделю назад. Тогда глава Национального экономического совета Белого дома привел оценки бюджетного управления Конгресса США о том, что в третьем квартале ВВП страны увеличится на 21,5%. Управление ожидает, что уровень безработицы в третьем квартале составит 15,8%.

"По утрам я могу употреблять то больше кофеина, то меньше. Мне лично нравится то, что происходит - рост потребительского доверия, спроса на жилье и заявок на ипотечные кредиты под покупку жилья", - перечислил Кадлоу. С его точки зрения, подобные факторы автоматически ведут в США к увеличению приобретения автомобилей, закупок автотоплива и оживлению бизнеса.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,66 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 98 426 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. умерли.