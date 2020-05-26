Moody's подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3 со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Новикомбанка в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3, прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"При подтверждении депозитного рейтинга Новикомбанка, в числе основных факторов надежности, международное рейтинговое агентство отметило фактор высокой вероятности поддержки со стороны правительства РФ. В случае необходимости данная поддержка может быть направлена через основного акционера банка, государственную корпорацию "Ростех", - говорится в сообщении банка.

По данным Moody's, Новикомбанк способен справиться с основными глобальными вызовами, стоящими перед Россией и миром, связанными с распространением коронавируса и падением цен на нефть.

"Подтверждение долгосрочного депозитного рейтинга Новикомбанка на уровне Ba3 - это закономерный результат стратегии, выбранной Новикомбанком и утвержденной госкорпорацией "Ростех". Сейчас многие ограничены в потенциальном росте в связи с неблагоприятным экономическим эффектом, который принесла с собой пандемия, но она же дает возможность проверить, насколько верный выбран курс", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения "СоюзМаш России" Елена Георгиева.

Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех", входит в топ-20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.