Ставка купона по облигациям "Газпрома" составит 5,7-5,9%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ставка купона облигаций "Газпрома" серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей сроком на пять лет установлена на уровне 5,7% годовых. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

В свою очередь, ставка купона по бондам компании серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей сроком на семь лет установлена на отметке 5,9% годовых. Номинальная стоимость биржевых облигаций "Газпрома" - 1 тыс. рублей. Купонный период составляет 182 дня. Поручителем по выпускам выступает ПАО "Газпром".

Шулаков отметил, что ставка купона по облигациям корпоративного заемщика впервые опустилась ниже 6%. Кроме того, на пике спроса интерес инвесторов суммарно по двум выпускам двукратно превысил целевой размер сделки.

"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до семи лет. И сделано это в труднейших условиях, несмотря на неуверенность участников рынка в сроках преодоления пандемии коронавируса и восстановления экономики", - пояснил вице-президент Газпромбанка.

Участие в сделке приняли крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица, добавил он.

Техническое размещение облигаций состоится 2 июня 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, АО ВТБ Капитал, АО "Сбербанк КИБ". Агентом по размещению облигаций является Газпромбанк.