Коми получит дотации из федерального бюджета почти на 2 млрд рублей

ТАСС, 26 мая. Дотация из федерального бюджета в размере почти 2 млрд рублей выделена Республике Коми, чтобы частично компенсировать доходы, недополученные из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в вторник сообщил врио главы региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

"У нас достаточно большая и серьезная новость - Республике Коми выделена дополнительная дотация из федерального бюджета объемом почти в 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Выделенные средства частично компенсируют республике доходы, недополученные в условиях экономических ограничений, вызванных пандемией", - сказал Уйба, пояснив, что средства будут направлены на поддержку экономики и социальной сферы республики.

Кроме того, в видеообращении врио главы республики отметил, что в этом году будет расширен перечень категорий детей, которым будет оказана поддержка на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря. "Так, из бюджета республики впервые будут частично компенсированы затраты многодетных семей, и в среднем семья получит около 30 тыс. рублей на ребенка", - сообщил Уйба.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на 26 мая подтверждено 1 144 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил девять случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1 738 человек, из них 1 688 контактировали с заболевшими, 50 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 592 человек, умерли 20.