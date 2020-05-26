Ввод жилых домов в России в апреле упал на 36,5%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ввод жилых домов России за апрель 2020 года уменьшился по сравнению с показателем того же месяца 2019 года на 36,5%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Всего в апреле было введено 3 млн кв. метров жилья (без учета домов на участках для садоводства). При этом за январь - апрель было построено 17,7 млн кв. метров жилых помещений, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, в апреле построено 41,1 тыс. квартир, а за четыре месяца 2020 года - 232,4 тыс. квартир.

В денежном выражении общий объем строительства в январе - апреле 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 0,1% к уровню января - апреля 2019 года - до 2 трлн 208,3 млрд рублей. Аналогичный показатель за апрель 2020 года составил 645,8 млрд рублей, что на 2,3% ниже, чем годом ранее.