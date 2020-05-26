Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом. При этом производители бензина в апреле понизили цены на 22,4%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо возросли на 0,2%, тогда как цены производителей опустились на 16,9%.

По данным статистики, за январь - апрель 2020 года розничные цены на топливо возросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены производителей увеличились на 7,5%.

Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по России превышали цены производителей в 2,9 раза (в апреле 2019 года - в 2,7 раза).

В апреле снижение цен на бензин было зафиксировано в 55 субъектах РФ. Из них цены наиболее всего опустились в Республике Тыва - на 3,9%, а также в Алтайском крае - на 1,8%.

Повышение цен на 0,1% было зафиксировано в Свердловской области.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.