Саратовская область получит 2,2 млрд рублей на устранение последствий пандемии

САРАТОВ, 26 мая. /ТАСС/. Саратовская область получит 2,2 млрд рублей федеральных средств на устранение последствий пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщил во вторник глава региона Валерий Радаев.

"Принято решение о выделении региону 2,2 млрд рублей на сбалансированность бюджета из-за налоговых потерь", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, уточнив, что средства будут выделены из федерального бюджета.

Первый заместитель председателя правительства Саратовской области - министр финансов региона Вадим Ойкин ранее сообщал ТАСС, что доходы бюджета региона снизятся по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса на 13%. Снижение ожидается по всем основным доходным источникам: налогу на прибыль, на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, поступлениям от малого бизнеса.

По данным министерства экономического развития региона, с 1 апреля в Саратовской области для снижения экономических последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, для предпринимателей, оказавшихся в зоне риска, региональный гарантийный фонд вдвое снизил плату за поручительство, а также вместо единовременного платежа теперь предусмотрена возможность рассрочки выплаты поквартально. Фонд микрокредитования вводит отсрочку по уплате основного долга, отменяет сбор за реструктуризацию и штрафные санкции за просроченную задолженность.

Депутаты Саратовской областной думы приняли в ноябре прошлого года бюджет на 2020 год с доходами в 108,4 млрд рублей, расходами в 111,4 млрд рублей и дефицитом в 3 млрд рублей.