Минэкономразвития планирует пересмотреть инвестпрограммы в ЖКХ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует пересмотреть инвестиционные программы в ЖКХ в связи с опасениями, связанными с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону, крупные проекты могут быть сдвинуты. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами "Справедливой России", сообщили в пресс-службе фракции.

"Особенные опасения вызывает подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду, которая наступает уже сейчас. Поэтому решение должно быть сбалансированным, мы будем пересматривать инвестпрограммы в ЖКХ, чтобы сосредоточиться на первоочередном, а крупные проекты, возможно, будут сдвинуты",- отметил Решетников, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Министр также сообщил, что экономическое положение поставщиков ресурсов у него вызывает серьезные опасения, так как дисциплина платежей очень упала.

Глава Минэкономразвития сообщил, что в ближайшее время основным ограничением в развитии экономики будет низкий потребительский спрос, указывают в пресс-службе фракции. Он отметил, что нужно будет активнее работать по экспортным программам, по импортозамещению.

Министр также добавил, что видит определенные перспективы для отечественного машиностроения, для тех, кто может делать сложный продукт, для сельского хозяйства, жилищного строительства, внутреннего туризма. По оценке Решетникова, такие ниши дадут возможности для развития малого бизнеса.

Внутренний рынок требует национального частного капитала, который появляется благодаря малому и среднему бизнесу, подчеркнул глава Минэкономразвития.