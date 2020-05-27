Титов заявил, что статистика может не отражать реальное давление на бизнес

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что из-за неверной организации статистики государство может не видеть реальный уровень административного давления на бизнес в России. Об этом говорится в приложении к ежегодному докладу Титова президенту РФ Владимиру Путину.

"Расширяются новые формы контроля и надзора, но из-за неверной организации статистики государство не видит реальный уровень административного давления", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Титов указал, что по мере снижения числа проверок количество дел об административных правонарушениях почти не снижается, по ряду ведомств доля дел об административных правонарушениях без проведения плановых и внеплановых проверок продолжает расти или сохраняется на прежнем уровне.

"При этом из данных государственной статистики не видны реальные результаты работы ведомств по регулированию соответствующих сфер: большинство ведомств не раскрывают информацию об иных формах - числе мониторингов, рейдов, административных расследованиях, делах, возбужденных без проведения проверок, контрольных закупок", - отмечается в документе.

Так, доля административных дел против бизнеса без проведения проверок у Роспотребнадзора составляет до 15%, у Росприроднадзора - более 65%, у Россельхознадзора - до 50%, у Федеральной антимонопольной службы - до 93%, у Росалкогольрегулирования - 93,8%, следует из приложения к докладу. При этом МЧС и Рострудом такая практика искоренена, уточняет бизнес-омбудсмен.

Ответственность бизнеса растет

В противоположность снижению числа проверок, ответственность для предпринимателей за нарушения растет, отмечает в докладе Титов.

"Так, в 2019 году к административной ответственности было привлечено более 1 млн только юридических лиц (каждое 4-е юридическое лицо из числа действующих). Для сравнения, в 2015 году к ответственности было привлечено порядка 400 тыс. организаций. Общий размер административных штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях в сфере экономики, по данным Росстата, превысил 240 млрд рублей", - говорится в документе.

Бизнес-омбудсмен считает, что ответственность должностных лиц контрольных и надзорных органов "не пропорциональна полномочиям: 88% нарушений должностных лиц при проведении проверок завершаются предупреждением". Он также заметил, что большинство ведомств не смогли внедрить "предупреждение как первое наказание".

"На фоне роста числа и количества штрафов представляется, что основная задача реформы контроля и надзора - ликвидация избыточных (неактуальных, необоснованных) обязательных требований - пока не реализована. При этом учитывая ситуацию с пандемией COVID-19 и режимом ограничений в работе многих отраслей и видов деятельности, полагаем, что параллельная перезагрузка и системы обязательных требований, всей системы контроля и надзора, и законодательства об административной ответственности недопустима и влечет необоснованно высокие риски как для бизнеса, так и должностных лиц контрольно-надзорных органов", - делает вывод Титов.

По его словам, "необходимо начать рассмотрение законов об обязательных требованиях, о контроле и надзоре и проекта кодекса об административных правонарушениях - только по окончания реализации "регуляторной гильотины", когда будут ликвидированы избыточные и устаревшие обязательные требования".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.