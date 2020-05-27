"Известия": в СФ предложили ежемесячно выплачивать бизнесу за новых сотрудников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает выплачивать бизнесу из бюджета по 18 тыс. рублей за каждого нового сотрудника. Об этом в среду передают "Известия" со ссылкой на письма Кутепова, направленные вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

В разработанный пакет по борьбе с безработицей вошло 10 предложений. По данным газеты, основными из них являются выплаты бизнесу по 18,2 тыс. рублей за каждого нового сотрудника при зарплате не менее 30 тыс. рублей и сроком трудоустройства более года, а также выдача единовременной субсидии в размере 100 тыс. рублей самозанятым на открытие собственного дела. Кроме того, в перечне есть предложение просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчета один МРОТ ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода и по одному МРОТ в месяц на сотрудников, нанятых по временным договорам на срок до двух месяцев. Как передают "Известия", еще предлагается профинансировать программы переподготовки для потерявших работу или находящихся на грани увольнения из расчета по 20 тыс. рублей на человека и увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума на срок до 30 июня.

Предложения по борьбе с безработицей сформулированы на основе инициатив регионов, сообщает газета. Предполагается, что предложенные меры поддержки будут финансироваться из федерального бюджета.

Меры поддержки занятости готовились к совещанию по рынку труда у президента 27 мая. Как сообщил Андрей Кутепов "Известиям", пакет разрабатывался максимально оперативно, так как о специальном совещании стало известно на прошлой неделе. Также он пояснил, что окончательный подсчет стоимости мер в Совфеде еще не производили, однако перед вводом этих предложений на федеральном уровне нужно опробовать их в пилотных регионах.