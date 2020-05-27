Роспотребнадзор показал самую позитивную динамику в индексе давления на бизнес в 2019 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Индекс административного давления на бизнес в России, составленный по итогам 2019 года, показал, что контрольно-надзорные органы (КНД) по ряду показателей улучшили свои позиции, но почти все значительно нарастили объемы штрафов. Самая позитивная динамика по сравнению с предыдущим годом отмечена у Роспотребнадзора, негативная - у жилинспекции, говорится в приложении к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Всего оценивались семь ведомств. Ключевыми показателями стали доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), подвергнутых контролю и надзору; доля штрафов, наложенных без проведения плановых или внеплановых проверок; размер штрафов.

"По ряду показателей органы КНД улучшили свои позиции, но при этом почти все органы КНД значительно нарастили объемы штрафов. У Роспотребнадзора - самая позитивная динамика: выросла и доля предупреждений по итогам проверок (с 11,9% в 2018 году до 15,1% в 2019 году), снизился общий размер штрафов, наложенных ведомством (более чем на 400 млн рублей) и снизилась доля дел об административных правонарушениях возбужденных в отношении юридических лиц и ИП без проведения проверок (до 15%)", - отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Положения ведомств

Росприроднадзор и Россельхознадзор, согласно данным индекса, больше всех увеличили долю предупреждений и сократили долю проверенных субъектов, однако, по обоим ведомствам доля проверок составляет немногим более половины, остальное приходится на иные формы (например, рейды) и дела, возбужденные по КоАП РФ. Оба ведомства так же нарастили и штрафы по экономическим делам: Россельхознадзор - на 100 млн рублей, до 1 млрд рублей, а Росприроднадзор - на 300 млн рублей, до 900 млн рублей.

Росстехнадзор увеличил долю предупреждений по итогам проверок до 10,6%, а также снизил число проверенных за год организаций с 72,6 тыс. в 2018 году до 52,2 тыс. в 2019 году. При этом, по сравнению с 2018 годом штрафы, наложенные ведомством, выросли в 1,5 раза с 2,9 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

МЧС показал некоторое снижение числа предупреждений по результатам проверок (на 4%, до 53,7%) и увеличение доли организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, - на 1,4%, до 9,3%, что может быть связано с увеличением внимания государственной противопожарной службы к объектам социального сектора. При этом общая сумма штрафов, наложенных ведомством по экономическим статьям, выросла на 200 млн рублей, достигнув 1,1 млрд рублей, указывается в документе.

По жилинспекциям (в сфере контроля за управляющими организациями ЖХК) продолжается стремительное ухудшение ситуации, отмечается в индексе. "Снизились как доля предупреждений на 6,6% (до 16,2%), так и увеличились общие наложенные штрафы - с 1,3 млрд рублей до 2,4 млрд рублей. "Региональная практика показывает, что в "отстающих" регионах банкротства управляющих организаций исчисляются десятками. При этом в условиях текущей экономической ситуации это чревато дальнейшим ухудшением ситуации - увеличением объема штрафов в условиях возможного кризиса неплатежей", - отмечается в индексе.

Роструд впервые попал в индекс административного давления. По сравнению с 2018 годам, общая сумма штрафов, наложенных ведомством, снизилась на 300 млн, до 2,9 млрд рублей, а доля проверяемых несущественно выросла на 0,2%.

Позиции регионов в индексе

В индексе приведены позиции всех 85 регионов России, они разделены на четыре категории по уровню административного давления. Первые три места с наилучшей ситуацией занимают Ульяновская область, Удмуртия и Карелия. В конце рейтинга оказались Иркутская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

За расчет брались такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок.

"Самый значительный рост показателей благодаря позиции губернатора, прокуратуры и уполномоченного [по защите прав предпринимателей в регионе] показала Саратовская область, поднявшись с последнего 81-го места на 28-е место. Тульская область поднялась с 70-го на 23-е, Курская область - с 79-го на 66-е", - отмечается в данных индекса.