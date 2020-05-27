Опрос: почти 30% бизнесменов в РФ ожидают улучшений для работы после смены правительства

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Почти 30% российских предпринимателей ожидают улучшений для своей деятельности в связи со сменой правительства в начале года. Об этом говорится в опросе, который вошел в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос проведен в феврале-марте текущего года службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России. В нем приняли участие 7 733 человека - собственники, руководители, заместители руководителей и менеджеры предприятий.

"Улучшения условий ведения бизнеса в связи со сменой правительства Российской Федерации ожидают немногим более четверти (29,2%) предпринимателей", - говорится в опросе. В том числе на значительное улучшение условий ведения бизнеса надеются 15,9% респондентов, на незначительное - 13,3%.

Незначительного ухудшения условий ждут 7,8% опрошенных, еще 8,5% опасаются серьезных ухудшений. Другие 38% не ожидают никаких изменений. Оставшиеся 16,5% затруднились ответить на вопрос.

Правительство Дмитрия Медведева 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. Президент 21 января утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. В правительстве теперь 9 вице-премьеров и 21 министр, 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.