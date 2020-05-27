Опрос: свыше 42% бизнесменов в России ощутили рост административной нагрузки за год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 42% российских предпринимателей ощутили рост административной нагрузки на их бизнес за последний год. Об этом говорится в опросе, который вошел в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос проведен в феврале-марте текущего года службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России. В нем приняли участие собственники предприятий (56,7%), руководители предприятий (25%), заместители руководителей предприятий (10,4%) и менеджеры (7,9 %), всего - 7733 человека.

"Согласно результатам опроса, 42,7% респондентов считает, что за последний год административная нагрузка на их бизнес увеличилась", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС. При этом 42% респондентов сказали, что ситуация не изменилась, еще 5,7% заявили об уменьшении нагрузки. Оставшиеся 9,6% опрошенных затруднились с ответом.

Более половины (56,3%) предпринимателей полагают, что общий объем административной нагрузки на их бизнес составляет менее 10% от выручки, следует из данных опроса. Об объеме нагрузки от 10% до 20% сообщили 14,1% предпринимателей, о более 20% - 10,1% предпринимателей.

По данным опроса, в половине компаний не было проверок в 2019 году, за исключением налоговых, а большинстве в своем проверки, если они проводились, носили плановый характер. Чаще всего предприниматели, в компаниях которых проводились проверочные мероприятия в 2019 году, отмечали, что средняя их продолжительность составляла менее трех дней. О том, что в ходе проверок их деятельности были выявлены нарушения, заявил каждый второй респондент, об их отсутствии сообщили 41,5% бизнесменов. Около половины предпринимателей, в работе которых были выявлены нарушения, согласились с тем, что все или большая их часть обоснованы, говорится в исследовании.

"Более трети респондентов (35,9%) позитивно оценили действия сотрудников контрольно-надзорных органов, считая, что они мотивированы на выявление реальных нарушений и обеспечение безопасности граждан, а также на оказание содействия предпринимателям", - говорится в результатах опроса.