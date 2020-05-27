WSJ: американский железнодорожный перевозчик Amtrak сократит 20% сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Руководство одного из ведущих железнодорожных перевозчиков США - компании Amtrak - рассматривает возможность сократить до 20% сотрудников на фоне пандемии заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal .

По ее данным, планами по сокращению штата сотрудников поделился в корпоративном письме глава компании Билл Флинн. Так, по информации газеты, он указал, что с начала пандемии спрос на железнодорожные пассажирские перевозки снизился в США на 95%. Для того, чтобы спрос на них вырос как минимум до 50% от докризисных показателей, потребуется не менее 16 месяцев устойчивого роста, отметил глава компании.

В связи с этим, указывает газета, руководство Amtrak рассчитывает к октябрю текущего года сократить до 20% сотрудников. В настоящий момент в компании, по данным газеты, работают примерно 18 тыс. человек. Ранее американская администрация выделила Amtrak $1 млрд на восстановление от последствий пандемии в рамках принятого в конце марта первого пакета стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98,9 тыс. человек.