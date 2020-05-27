Дефицит бюджета Приморья вырос на 840 млн рублей из-за расходов на борьбу с пандемией

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в среду приняло поправки в краевой бюджет, увеличивающие доходы и расходы на 1,46 и 2,3 млрд соответственно, сообщает пресс-служба правительства Приморья в среду.

"В бюджет Приморского края внесены изменения, касающиеся увеличения расходов на борьбу с COVID-19, его последствиями в экономике и другие социально значимые мероприятия. Корректировки представили на заседании. Общий объем доходов бюджета в 2020 году составит 142,8 млрд рублей. Объем расходов увеличивается на 2,3 млрд рублей и составит 166,1 млрд рублей", - говорится в сообщении. Депутаты приняли поправки сразу в трех чтениях.

Доходы увеличены за счет поступления средств из федерального бюджета - 1,467 милрд на борьбу с коронавирусом. Увеличение расходов связано с необходимостью оснащение коечного фонда на сумму 701 млн рублей и на выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19 - 190 млн рублей. 589 млн рублей дополнительного поступило на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный.

Также увеличен объем резервного фонда правительства Приморья по ликвидации ЧС природного и техногенного характера на сумму 1,1 млрд рублей, в том числе за счет сокращения инвестиционных расходов краевого бюджета на 747 млн рублей. Общий объем средств резервного фонда составит 2,3 млрд рублей.