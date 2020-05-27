В Минпромторге заявили об удовлетворении спроса на защитные костюмы в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает, что спрос на защитные костюмы в России удовлетворен и при верной оценке местными властями потребностей дефицита костюмов в регионах быть не должно, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Коммерсантъ". При этом, по его словам, есть небольшой дефицит респираторов.

"Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно", - сказал он.

Как сообщил Евтухов, планируется создать резерв респираторов в стране.

"Есть небольшой дефицит. Сейчас в России производится около 490 тыс. в сутки, из них 120 тыс. - это медицинские респираторы. В то же время мы наладили поставки из КНР, и в ближайшее время дефицит будет удовлетворен. Всего в страну по итогам апреля - мая поступит 15,6 млн штук", - пояснил он.

По словам замминистра, в апреле Россия получила из Китая 4 млн защитных костюмов, в мае будет поставлено 3 млн. В РФ костюмы выпускают около 50 предприятий, объем производства на 22 мая составил 225 тыс. в сутки, причем материал для этих костюмов также производится в России. "По моим оценкам, сегодня мы удовлетворили спрос", - сказал Евтухов.

Примерно 45% производства этого спецматериала сконцентрировано на базе "Росхимзащиты" Ростеха. Замглавы Минпромторга отметил, что это сделано, чтобы избежать спекулятивного роста цен. Остальные производители заключают контракт с "Росхимзащитой" и работают по ее регистрационному удостоверению Росздравнадзора.