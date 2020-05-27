Путепровод в Свободном над Транссибом вместо рухнувшего планируют построить в 2021 году

ТАСС, 27 мая. Новый автомобильный мост над Транссибирской магистралью в городе Свободный Амурской области планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Мост, соединяющий залинейную часть Свободного с центральной, обрушился в октябре 2018 года. На участок Транссиба упали два пролета автомобильного моста. При обрушении пострадал водитель проезжавшего по мосту грузовика, были повреждены два пустых полувагона товарного состава. Тогда же власти решили демонтировать путепровод и построить новый.

"Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию путепровода через Транссибирскую магистраль в Свободном получат в июне. Затем начнется его реализация. Ввод объекта запланирован на 2021 год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ориентировочный объем финансирования проекта - 1,4 млрд рублей. В качестве источника финансирования указан межбюджетный трансферт из федерального бюджета на условиях 10% софинансирования за счет городского бюджета.

Мост через Транссиб нужен для города, так как в его залинейной части находятся социальные объекты, включая горбольницу.

Город Свободный, в котором живут 53,6 тыс. человек, находится в 146 км от Благовещенска. В городе создана одноименная территория опережающего развития "Свободный", где строят Амурский ГПЗ, который станет крупнейшим из предприятий по переработке природного газа в России и одним из самых больших в мире. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. По оценке вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, реализация этого проекта позволит Амурской области почти в два раза увеличить региональный бюджет.