Сбербанк с начала госпрограммы одобрил выдачу 35 млрд рублей зарплатных кредитов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сбербанк России с начала запуска государственной программы беспроцентных кредитов бизнесу на выплату зарплат сотрудникам одобрил 18 тыс. заявок на 35 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным кредитной организации, по более чем 14 тыс. заявок компаний уже заключены договоры на общую сумму 28 млрд рублей.

Всего за время участия в программе банк получил свыше 30 тыс. заявок на 58 млрд рублей.

Зампредседателя правления банка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что в настоящее время это самая востребованная госпрограмма поддержки для предпринимателей.

"Первоначально такие кредиты мы выдавали только зарплатным клиентам Сбербанка. В апреле мы расширили действие программы на предпринимателей, которые в момент подачи заявки не были активными клиентами банка. От этих клиентов банк получил 2,5 тыс. заявок на общую сумму 4,3 млрд рублей, из которых уже одобрил 1,5 тыс. заявок на 2,7 млрд рублей. Из них кредитные договоры подписаны по 1,2 тыс. заявок на 2,2 млрд рублей", - цитирует Попова пресс-служба.

Программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших от пандемии отраслей, позже она была расширена на средние и крупные предприятия.