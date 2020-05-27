Теплая погода и режим самоизоляции позволили ускорить ремонт дорог в некоторых регионах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дорожные работы в большинстве регионов России идут без срывов, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. Как рассказали опрошенные ТАСС представители дорожных ведомств и подрядчиков, в ряде субъектов снижение трафика и самоизоляция людей на фоне ранней весны обусловили ускоренные темпы работ и дадут возможность отремонтировать больше километров трасс, чем планировали в 2020 году.

Президент России Владимир Путин объявил в стране выходными днями период с 30 марта по 12 мая, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа многих сфер экономики, за исключением тех, которые остановить невозможно - энергетика, строительство, коммунальное хозяйство.

Работа сверх графика

Региональным властям удалось сохранить объем финансирования, заложенный на дорожный ремонт в 2020 году. Работы в большинстве субъектов ведутся с соблюдением графика, а в некоторых местах даже с его опережением. Без нарушения сроков ремонт дорог продолжается по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги" в Ханты-Манскийском автономном округе, Рязанской области, Башкирии, Карелии, Волгоградской, Псковской областях и других регионах страны.

"На сегодняшний день подрядчики в полном объеме выполняют свои контрактные обязательства, соответственно, коронавирусная инфекция на сроки выполнения дорожных работ не повлияла", - сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

В некоторых регионах дорожный ремонт идет с опережением графика. Этого удалось достичь, в том числе благодаря заранее заключенным контрактам. Так, например, поступили власти Омской области, они подготовили документацию еще осенью прошлого года, в декабре были заключены первые соглашения. Минстрой области в апреле 2020 года направил запрос в Федеральное дорожное агентство о выделении региональному бюджету дополнительных 132,6 млн рублей для досрочного завершения в 2020 году ряда дорожных объектов, запланированных только на следующий год.

Теплая зима и раннее наступление весны также дала возможность успеть отремонтировать больше километров дорог в Волгоградской области. "По ряду направлений мы график даже опережаем, что связано с теплыми зимой и весной, которые позволили подрядным организациям начать дорожно-строительный сезон раньше намеченного срока. <...> Также определяется перечень объектов 2021 года, которые будут реализованы в текущем году при условии выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета", - отметил ТАСС начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин.

Низким уровнем дорожного трафика из-за самоизоляции воспользовались власти Псковской области. Здесь подрядчик начал активную работу в апреле, что даст возможность привести в порядок все 46 запланированных объектов на сумму около 2,3 млрд рублей. "Планируется завершение работ как минимум на половине объектов ранее сроков, установленных контрактами. Обращение на дополнительное финансирование уже направлено в Минтранс России", - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области на запрос ТАСС.

Поиск рабочих

В целом опрошенные ТАСС представители регионов сообщили, что на сегодняшний день не прогнозируют срыва сроков окончания ремонтных работ. В то же время, в ряде субъектов власти обозначили проблемы, которые могут затруднить реализацию дорожных планов. Среди причин - проблемы с поставками материалов, а также дефицит рабочей силы из-за коронавируса.

Например, в Дагестане, вышедшем по уровню новых случаев заражения коронавирусом на пятое место по стране и первое на Северном Кавказе, власти сообщили об отставании по некоторым направлениям, в том числе из-за нехватки рабочей силы и частых пневмоний среди работников. Как сообщил ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Магомед Тагиров, при этом никто из подрядчиков пока не заявлял о необходимости продлить сроки сдачи трасс.

"В последнее время участились случаи заболевания работников пневмонией, что сказывается на объемах выполняемых работ и сроках. Несмотря на это, ситуация находится под контролем", - сказал собеседник агентства, добавив, что некоторые работы начались с небольшим опозданием.

Проблему с нехваткой рабочей силы отмечали и в Карелии. Глава республики Артур Парфенчиков потребовал создать рабочую группу для формирования объектов, где подрядчик испытывает дефицит кадров. Парфенчиков предложил привлечь к ремонту дорог студентов Петрозаводского госуниверситета, автотранспортного техникума, а также людей, лишившихся работы в период пандемии. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минтранса региона, распоряжение главы было исполнено, более того, на сегодняшний момент все вакансии на объектах уже заняты.

Меры безопасности

Чтобы избежать очагов заражения коронавирусом на объектах дорожного строительства власти также контролируют соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Например, в Удмуртии всем рабочим ежедневно измеряют температуру, их осматривают медики, а также всех обеспечили перчатками и антисептиками.

"Надо понимать, что они в масках на дороге не работают, потому что там и интервал выдерживается и свежий воздух, а когда они едут, к примеру, в место приема пищи, на объект или с объекта, там они находятся в масках", - пояснил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

Озаботилась безопасностью рабочих и компания "ВАД", работающая на строительстве трассы "Таврида" в Крыму, которая соединит Керчь с Севастополем и станет основой новой дорожной системы полуострова. Здесь также не прекращались работы на время пандемии, не повлиял коронавирус и на график. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Григорий Назаров, работы на "Тавриде" ведутся небольшими бригадами, насчитывающими от трех до 12 человек. Люди работают на участках, находящихся на расстоянии от 800 метров до нескольких десятков километров друг от друга. Это минимизирует количество контактов среди строителей, исключая возможность распространения инфекции. Дорожники работают вахтовым методом, смена у вахтовиков стартовала в конце февраля - начале марта. В связи с мерами по предупреждению коронавируса она будет продлена до окончания карантинных мероприятий на территории полуострова и материковой России.