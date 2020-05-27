Организаторы "Иннопром" проведут международный промышленный онлайн марафон 7 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Организаторы международной промышленной выставки "Иннопром" проведут Международный промышленный марафон в онлайн формате 7 июля 2020 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал первый вице-президент ГК "Формика" и директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.

"7 июля 2020 года - это особый день для всех организаторов мероприятия, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России "Иннопром" в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Многие наши участники и страна - партнер Италия, в которой тоже довольно сложная эпидемиологическая обстановка, были расстроены переносом офлайн мероприятия на следующий год. Но мы совместно с правительством Свердловской области решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому "Иннопрому" в 2020 году быть. 7 июля в комбинированном онлайн и офлайн формате пройдет Международный промышленный марафон", - сказал он.

По словам Атрашкина, организаторы выставки в течение дня параллельно проведут порядка 30 мероприятий по актуальным темам современного производства. "Иннопром" всегда был глобальным мероприятием, поэтому для нас очень важно, чтобы наши традиционные участники из ФРГ, Италии, Японии, Кореи, Китая, которые всегда приезжали на "Иннопром", смогли принять участие в работе в таком формате. Для этого мы решили, что создадим маленькие студии прямых эфиров в Москве, Екатеринбурге, в ряде столиц Европы и Азии, в которые будем приглашать руководителей российских зарубежных торгпредств и центров РЭЦ, а также международных компаний и ассоциаций", - сказал он.

Иннопром онлайн

В середине апреля организаторы выставки приняли решение запустить специальную платформу Innoprom Online. "Мы 11 лет переживали, что "Иннопром" проводится только раз в год в июле, а все остальное время вроде как его нет, для нас всегда было важно не терять связь с нашими участниками, партнерами, экспонентами. Для многих компаний этот кризис стал проблемой, а мы увидели для себя возможность сделать так, чтобы "Иннопрома" в жизни промышленников России стало намного больше. Уже в апреле мы запустили новый интерактивный проект Innoprom Online, теперь у нас еженедельно проводится "Промышленная среда", это онлайн сессии на волнующие бизнес темы с ведущими экспертами и топ-менеджерами российских и иностранных компаний, а также с членами правительства РФ", - сказал Атрашкин.

По словам директора деловой программы "Иннопром", только за апрель в таких онлайн-сессиях приняли участие более 10 тыс. человек, каждую сессию смотрят от 2 тыс. до 5 тыс. профессиональных зрителей. "У нас есть специальный чат, в котором все желающие до мероприятия могут задать интересующие их вопросы, модератор потом их интегрирует непосредственно в сессию. Мы провели уже пять сессий, сегодня пройдет еще одна "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики" с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова, замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и руководителей крупнейших промышленных компаний страны - "Трансмашхолдинг", "Камаз", "Соллерс", ОСК, "Синара", "Сибур", Роснано, "Газ", а также институтов развития - ВЭБ.РФ, ФРП и РЭЦ", - добавил Атрашкин.

Помимо этого, ГК "Формика" запускает новый образовательный проект Innoprom Education. "Мы будем ежемесячно проводить воркшопы для участников, которые уже прошли этап пререгистрации. Особенность этого формата в том, что это обучающее мероприятие для очень маленьких групп, максимальное число 15-20 человек. Мы используем только прикладные темы - например, использование VR/AR в промышленности, использование роботов и ИИ в промышленности", - пояснил Атрашкин.

О выставке

"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2012 году правительство РФ присвоило выставке федеральный статус. Странами - партнерами в разные годы выступали Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония. В 2019 году мероприятие посетили более 43 тысяч человек.

В конце марта Минпромторг РФ сообщил, что Международная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге перенесена с июля 2020 года на июль 2021 года на фоне коронавируса. В этом году страной - партнером должна была стать Италия.

В начале апреля оперативный штаб Свердловской области сообщил, что седьмое российско-китайское Экспо, которое должно было пройти в Екатеринбурге в июле 2020 года, также перенесено на 2021 год. Проведение "Большой промышленной недели" в Каире и в Ташкенте, ранее запланированные на 2020 г., также перенесены на весну и осень 2021 г.