Сбербанк предоставит "Аэрофлоту" льготный кредит в 3 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сбербанк предоставит авиакомпании "Аэрофлот" годовой кредит по льготной ставке на сумму 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств перевозчика, в том числе для выплаты зарплат. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк предоставит ПАО "Аэрофлот" кредит на сумму 3 млрд рублей на срок 12 месяцев на цели пополнения оборотных средств по льготной процентной ставке. Льготная процентная ставка по кредиту для авиакомпании будет значительно ниже действующей ключевой ставки Центрального банка РФ. Назначение данного финансирования - выплата заработной платы сотрудникам, оплата авиакеросина и аэронавигационных услуг, а также другие операционные расходы", - отмечается в сообщении.

По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, это первый кредит, выданный клиенту сегмента крупнейших в рамках правительственной программы поддержки системообразующих предприятий. "А всего в рамках этой программы мы планируем выдать таким компаниям до 150 млрд рублей кредитов", - добавил Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, правительство по поручению президента России разработало комплекс мер поддержки системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кредиты выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.