На Кубани ввели пониженную налоговую ставку для пострадавших от коронавируса предприятий

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/ Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду приняли законопроект о введении в 2020 году пониженной налоговой ставки для предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. Кроме того, компаниям, представляющим в аренду коммерческую недвижимость, предоставят льготы по налогу на имущество в размере суммы снижения арендной платы, которое они производят для арендаторов, передает корреспондент ТАСС.

"В целях оказания государственной поддержки организациям и предприятиям, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, предлагается установить на 2020 год для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, пониженную налоговую ставку, а также предусмотреть: организации, сдающие в аренду недвижимое имущество, могут уменьшить сумму налога на имущество организации на сумму снижения арендной платы арендаторам, но не более чем на 50% от численного налога по таким объектам", - сообщил в ходе сессии по видеоконференцсвязи депутат Эдуард Кузнецов.

Законопроект принят депутатами в целом единогласно. Ранее руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов говорил, что региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. С 28 марта курорты Кубани приостановили работу, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.