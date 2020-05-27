Unilever планирует выпускать в России 3 млн литров антисептика в год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания Unilever, специализирующаяся на выпуске товаров повседневного спроса, планирует выпускать в России ежегодно 3 млн литров антисептика для рук. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общий объем спиртосодержащей продукции подобного предназначения под торговыми марками Unilever в России составит 3 млн литров в год", - отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что она начала выпуск антисептиков под брендом Glorix на контрактном производстве "Аэрозоль Новомосковск" в Тульской области, что позволит увеличить выпуск этой продукции в регионе в 2,5 раза. Гель изготовляется на основе пантенола и изопропилового спирта в концентрации 76% и выпускается в упаковках объемом 750 мл.

В апреле 2020 года Unilever наладил на этой же производственной площадке выпуск геля для рук с антибактериальным эффектом под торговой маркой "Бархатные ручки" в упаковке объемом 100 мл.

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года. Общий объем инвестиций Unilever в российскую экономику в настоящее время превышает 205 млрд рублей, а численность сотрудников компании в России насчитывает около 4 тыс. человек.

Выпуск продукции Unilever на территории России осуществляется на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.