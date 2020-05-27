Совет директоров АСВ понизил ставку страховых взносов банков в I и II кварталах до 0,1%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил распространить на I и II кварталы 2020 года сниженные ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов с 0,15% до 0,1%, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Если банк уже перечислил взнос в фонд АСВ за I квартал по действовавшим ранее ставкам, сумма взносов за следующий квартал будет уменьшена на сумму переплаты.

"Таким образом, базовая ставка при исчислении страховых взносов за I и II кварталы 2020 года составит 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы", - сообщают в пресс-службе.

По предварительным расчетам, на уплате страховых взносов за четыре расчетных квартала 2020 года банки сэкономят порядка 70 млрд рублей.

Также будут снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов, которые составят 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.

"Данное решение принято в целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов населению и поддержки кредитования экономики в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации", - отметили в госкорпорации.

Ранее ставка взноса была снижена на период начиная с III квартала 2020 года.