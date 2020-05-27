Пострадавшими от пандемии признаны 30 тыс. компаний и предпринимателей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Более 26 тыс. организаций и предпринимателей Крыма подали заявления на получение субсидий в период пандемии нового коронавируса, к пострадавшим отраслям отнесены более 30 тыс. представителей бизнеса, сообщил на заседании Госсовета региона председатель парламента Владимир Константинов.

"По результатам проведенного мониторинга управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, более 30 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей отнесены к пострадавшим отраслям. По состоянию на 26 мая подано 26,4 тыс. заявлений на получение субсидий на общую сумму 732,2 млн рублей, выплачено 605,1 млн рублей", - сказал Константинов.

Он рассказал, что банки Крыма по состоянию на вторник одобрили около 5 тыс. кредитов. "На пополнение оборотных средств предприятий на сегодняшний день приняты 16 заявок на общую сумму 281 млн рублей. На данный момент Фондом поддержки и промышленности [Фонд поддержки предпринимательства Крыма] рассмотрены и заключены пять кредитных договоров на общую сумму 100 млн рублей", - отметил спикер крымского парламента.

Константинов также уточнил, что первые договоры заключены с предприятиями "Юг Интер-Пак", "Красноперекопский трубный завод", "Пневматика", завод "Фиолент", электромашиностроительный завод "Сэлма". Средства уже доведены предприятиями, добавил председатель Госсовета Крыма.

За сутки в Республике Крым шесть новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионе на 27 мая составило 355, выздоровели 178 человек, умерли 11.