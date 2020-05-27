Росжелдор раскроет список недобросовестных ремонтных предприятий участникам рынка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) приступило к раскрытию существенной информации о ремонтных предприятиях для участников рынка, сообщил ТАСС источник в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Так, агентством будут предоставлены данные о недобросовестности предприятий ремонтного комплекса на предмет соблюдения ими требований нормативных документов по проведению планового контроля и аттестации производственных участков, рассказали в организации.

Цель этой меры - заблаговременно информировать потенциальных клиентов подобных компаний о нарушениях последними нормативов, связанных с соблюдением сроков планового контроля.

Нарушение требований по своевременному проведению планового контроля или аттестации производственных участков вскоре может стать основанием для приостановки действия условного номера клеймения. Кроме того, это может повлечь за собой отзыв всей выпущенной продукции за период с момента истечения сроков осуществления планового контроля или аттестации.

Данные, источниками которых являются внутренние информационные ресурсы Росжелдора, будут обновляться в режиме онлайн.

По мнению исполнительного директора СОЖТ Алексея Дружинина, раскрытие подобной информации позволит "в значительной степени минимизировать риски операторов, связанные с планированием ремонтов". В организации надеются, добавил он, что сервис, внедренный агентством "будет способствовать росту исполнительской дисциплины поставщиков ремонтных услуг".