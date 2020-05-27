Володин призвал Минэкономразвития поддержать развитие внутреннего туризма

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минэкономразвития разработать меры по поддержке внутреннего туризма, в том числе в целях предотвращения второй волны пандемии коронавируса.

"Надо сейчас, во-первых, дать сигнал отрасли. Во-вторых, посмотреть, как ее поддержать, чтобы наши туристы, желающие отдохнуть за рубежом, все-таки соизмерили риски и остались здесь: поехали в Крым, Краснодарский край, на Волге хороший отдых. Давайте продумаем это все и предложим отрасли и гражданам", - обратился Володин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову в ходе правительственного часа в Думе.

По словам председателя нижней палаты, коронавирусную инфекцию в Россию "привезли именно из Европы". "Несмотря на то, что китайцев много в Москве, но через них эта зараза не пришла, а вот Италия, Франция и ряд других стран были поставщиками этой проблемы", - отметил он.

В связи с этим политик предупредил об угрозе второй волны пандемии из-за возможных зарубежных поездок россиян. "Эта вторая волна может как раз прийти к нам с Европы, с Запада вместе с отдохнувшими, загоревшими, но больными нашими гражданами, - считает думский спикер. - Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли".

Меры поддержки отрасли, продолжил он, позволят сделать внутренний туризм "более эффективным, привлекательным". "Давайте мы, возможно, вместе с министерством подумаем о форме обсуждения этого вопроса в ближайшее время в режиме видеоконференции совместно с регионами", - предложил Володин.