Дума дала право оказавшимся под санкциями отстаивать свои интересы в арбитражном суде РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает физическим и юридическим лицам - фигурантам иностранных санкционных списков - переводить судебные споры в юрисдикцию России, но с учетом условий сделок и международных соглашений РФ.

Законопроект был внесен в июле 2019 года группой депутатов от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". В числе авторов также член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Документом предусмотрено внесение изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ с целью защиты прав физических и юридических лиц, попавших под санкции за рубежом, им дается возможность отстоять свои интересы в российских судах. Согласно тексту, к исключительной компетенции арбитражных судов в РФ относятся дела по спорам с участием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, а также по спорам одного российского или иностранного лица с другим, если основанием для этого стали введенные другими странами, объединениями или союзами рестрикции.

Ко второму чтению в текст были включены поправки, уточняющие, что обращение в арбитражный суд будет возможно в том случае, если разбирательство в иностранном суде или международном арбитраже за пределами российской территории не предусмотрено международным договором РФ или соглашением сторон. Таким образом, закон в полной мере будет соответствовать действующей редакции Конституции РФ. Если из-за санкций исполнить соглашения невозможно и доступ к правосудию нарушен, то пострадавшее лицо сможет обратиться в российский арбитраж.

Пострадавшие лица смогут обратиться в суд по месту своего нахождения или месту жительства при условии, что иностранный суд не рассматривает аналогичный спор по тому же предмету и основаниям. При этом в арбитражный суд можно будет обратиться и с заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде.

Кроме этого, из редакции законопроекта первого чтения было исключено положение, согласно которому граждане и юридические лица из РФ могли в одностороннем порядке внести в соглашения, где прописано рассмотрение дел с участием россиян в иностранных судах, изменения, оговаривающие рассмотрение споров в российских судах. Причиной, в частности, послужил риск неисполнимости российских решений по принципу взаимности, то есть одностороннего изменения соглашения иностранным лицом, позволяющего ему не выполнять решения судов РФ. Против этого положения ранее выступил профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

Также из текста были исключены положения о наложении арбитражным судом РФ штрафов в случаях, когда по требованию истца судебное разбирательство в иностранном суде, международной организации или третейском суде, находящихся за пределами РФ, прекращено не было. Сохранилась только норма о выплате заявителю неустойки.