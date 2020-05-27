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Борисов: России надо переходить на дефицитный бюджет и слезать с "нефтяной иглы"

Вице-премьер также отметил, что российский бизнес готов к более быстрому развитию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. России следует переходить на дефицитный бюджет и слезать с "нефтяной иглы", считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я считаю, что мы должны прекратить гордиться профицитным бюджетом страны на период обеспечения более динамичного роста. Я думаю, что мы должны рисковать и идти на дефицитный бюджет, идти на заимствования. Мы должны начинать тратить и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и в бюджете", - сказал он на "Иннопром онлайн".

Борисов отметил также, что российский бизнес готов к более быстрому развитию. "Мы должны гордиться темпами роста не 1-2% - это не про что. Мы должны гордиться, если мы выйдем на траекторию 5-6%", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, России следует снижать зависимость от цен на нефть.

"Нельзя жить под постоянной угрозой волатильности спроса и предложения и волатильности цен на нефть. Бюджет Российской Федерации должен быть стабилен и не зависеть от этих мировых колебаний. Готовы ли мы к этому? Я считаю, что готовы", - отметил он.

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РоссияБорисов, Юрий Иванович
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