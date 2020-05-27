На Украине сообщили, что АЭС страны рекордно снизили выработку электроэнергии

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Производство электроэнергии атомными электростанциями на Украине достигло нового минимума из-за диспетчерских ограничений. Об этом сообщил в среду врио главы компании "Энергоатом" Петр Котин.

"Сегодня наложенные на нас ограничения в производстве электроэнергии упали до исторического минимума - 6630 МВт при 9490 имеющихся. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности на энергетическом рынке", - написал он в Facebook.

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус сообщал 15 мая, что АЭС страны снизили выработку электроэнергии до исторического минимума из-за ограничений со стороны оператора энергосистемы - до 6780 МВт. По его словам, это привело к удорожанию электроэнергии на рынке на 15%.

Ранее "Энергоатом" сообщил о планах в 2020 году сократить выработку электроэнергии до половины существующей мощности. Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех действующих атомных электростанций в стране: Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Согласно постановлению правительства, "Энергоатом" продает 85% электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 гривен (около $22) за МВт-ч для обеспечения дешевой электроэнергией населения и компенсации "зеленого тарифа". В 2020 году средневзвешенный "зеленый тариф" составляет около 4280 гривен (около $64) за МВт-ч. По этому тарифу продается электроэнергия из возобновляемых источников энергии.